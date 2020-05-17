Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС. «В центре страны температура ниже нормы на 3-4 градуса в течение ближайших дней», — сообщил синоптик.

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

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