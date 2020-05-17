Общество
Российская газетаГидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса.
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Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 22:43
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