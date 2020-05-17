Аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России в ближайшие шесть дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса.

Общество Попова оценила возможность курортного сезона в России 11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. 29

Хоккей Андре Петтерсон: в Москве не замечаешь, что находишься в России Нападающий Андре Петерссон, который перешёл в ярославский «Локомотив» из московского «Динамо», рассказал о жизни в Москве.

Политика Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. 125

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,4K

Армия и оружие Ливийская армия сбила турецкий беспилотник Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила турецкий беспилотник в районе авиабазы Аль-Ватия, сообщает пресс-служба ЛНА 16 мая на своей странице в Twitter.

Музыка Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 853

Технологии Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа. 82

Спорт Чемпионку по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече была обнаружена мертвой в хостеле в городе Кальяо, который находится недалеко от столицы страны Лимы, сообщает издание La Fiesta de Lima.

Здоровье В МЧС рассказали о работе госпиталя на месторождении в Якутии В аэромобильном госпитале на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, где объявлен карантин из-за очага распространения коронавирусной инфекции, провели свыше 1,5 тыс. осмотров.

Общество Китайский эпидемиолог обвинил власти Уханя в замалчивании данных о коронавирусе Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань озвучил в адрес властей города Ухань обвинения в замалчивании реальных данных о коронавирусе.

Общество В Кузбассе за сутки обнаружили семь случаев заражения коронавирусом Семь случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки подтвердил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 17 мая в своем Telegram-канале.