Общество
Вести.RuГидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра. Погода в российской столице будет в пределах климатической нормы.
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с чего всё началось
Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 20:00
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Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Общество
Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога
Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию томской школьнице
Знаменитый американский писатель Стивен Кинг рассказал о том, почему возникла идея передачи прав на экранизацию его произведений начинающим кинематографистам.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Здоровье
Названы основные симптомы инсульта у женщин
Нольте напомнил, что основными симптомами инсульта становятся мышечная слабость, нарушение речи, односторонне онемение кожи.
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Общество
Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги
В Петрозаводске директор одной из школ отчитала ученицу за слишком короткую юбку, которая не прикрывает ее «толстоватые» ноги.
Происшествия
Экс-главу НИИ травматологии Минздрава РФ отпустили по УДО
Первомайский райсуд Новосибирска удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ 62-летнего Михаила Садового, осужденного за крупные хищения.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Общество
Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже
Реальный пробег автомобилей предлагают фиксировать в единой всероссийской базе.
Общество
Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»
Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Политика
Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Политика
Россияне стали хуже относиться к украинцам
Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.