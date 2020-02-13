Общество

Вести.RuВести.RuГидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра. Погода в российской столице будет в пределах климатической нормы.
Читать в источнике
Комментировать98
с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 20:00

Подробнее о событии

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте

РБК01:42

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Российская газетавчера в 20:00

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в марте

РИА Новости00:56

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Газета.Ruвчера в 22:48

Россиянам рассказали о погоде на март

URA.Ruвчера в 22:27

Синоптики рассказали о погоде в марте

Известиявчера в 21:06

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

RT на русском01:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Общество

Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога

Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.
News.ru 11 февраля в 14:06
Здоровье

Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками

По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Shraibikus News 11 февраля в 16:04
Культура

Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию томской школьнице

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг рассказал о том, почему возникла идея передачи прав на экранизацию его произведений начинающим кинематографистам.
Российская газета 03:06
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Здоровье

Названы основные симптомы инсульта у женщин

Нольте напомнил, что основными симптомами инсульта становятся мышечная слабость, нарушение речи, односторонне онемение кожи.
Профиль 10 февраля в 14:21
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 11 февраля в 08:32
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ 11 февраля в 04:56
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

В Петрозаводске директор одной из школ отчитала ученицу за слишком короткую юбку, которая не прикрывает ее «толстоватые» ноги.
Известия 02:09
Происшествия

Экс-главу НИИ травматологии Минздрава РФ отпустили по УДО

Первомайский райсуд Новосибирска удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ 62-летнего Михаила Садового, осужденного за крупные хищения.
Коммерсантъ 03:16
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News вчера в 01:08
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Общество

Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже

Реальный пробег автомобилей предлагают фиксировать в единой всероссийской базе.
Российская газета 03:28
Общество

Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»

Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Политика

Россияне стали хуже относиться к украинцам

Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
ГЛАС.RU 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное