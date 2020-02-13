Общество

Вести.RuВести.RuГидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра. Погода в российской столице будет в пределах климатической нормы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 20:00

Подробнее о событии

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в марте

РБК01:42

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

RT на русском01:16

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Российская газетавчера в 20:00

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Газета.Ruвчера в 22:48

Россиянам рассказали о погоде на март

URA.Ruвчера в 22:27

Синоптики рассказали о погоде в марте

Известиявчера в 21:06

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте

РИА Новости00:56
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Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Политика

Володин: Неприменение статьи об ОПГ к бизнесу повысит его защиту

Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов, которые в том числе ограничивают возможность применять статью Уголовного кодекса об ответственности за создание ОПГ в отношении бизнеса, а также смягчат наказание за нарушение валютного законодательства.
REGNUM 06:24
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Здоровье

В Пскове ввели «масочный» режим

В администрации Пскова сообщили, что в образовательных и социальных учреждениях города, а также в торговых предприятиях и местах общественного питания вводится «масочный» режим.
Московский Комсомолец 01:39
Экономика

Минфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
РИА Новости 05:56
Политика

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:59
Политика

Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
РИА Новости 05:44
Общество

Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:45
Авто

BMW отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Rambler News Service 06:36
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Происшествия

В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Известия 06:23
Общество

Число заболевших коронавирусом на Diamond Princess продолжает расти

iReactor 11 февраля в 20:26
Общество

«Гаражную амнистию» предложили провести в России

В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Из-за фото со свадьбы супругов из Калининграда обвинили в госизмене

По версии следствия, Зимина и Антонец, заведомо зная о секретной службе своего знакомого в оперативном управлении ФСБ, отправила фотографию в Латвию через сеть "Интернет".
МонаВиста 11 февраля в 06:27
Политика

В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Российская газета 06:43
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Известия 06:05
Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге

Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году.
Областная газета 05:34
Футбол

Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме

Kazanfirst.ru вчера в 09:02
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Происшествия

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

РИА Новости 04:35
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
Авто

Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России

На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Tvoe-avto.com вчера в 15:25
Происшествия

Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику

Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Газета.Ru вчера в 14:16
Армия и оружие

Базу ПРО США введут в строй в Польше с опозданием на четыре года

Строительство на севере Польши американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) завершится не ранее 2022 года - на четыре года позже первоначальных планов, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Интерфакс 06:04
Биатлон

Фуркад жестко ответил Резцовой на обвинения в применении препаратов

РИА Новости 06:09
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
ТАСС Спорт вчера в 06:15
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
News.ru 06:34
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
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