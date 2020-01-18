Общество

REGNUMREGNUMГидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Футбол

Гвардиола останется в «МС», если его оттуда не уволят

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он остаётся в клубе и уйдет из него, только если руководство команды его уволит.
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Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
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75 лет назад Красная армия освободила Варшаву

17 января 1945 года части Красной армии и Войска польского освободили Варшаву, которая более 5 лет, с 28 сентября 1939-го, находилась под оккупацией Германии.
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Футбол

Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию

Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
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Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

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Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
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Бомбардир.ру 04:23
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Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше

Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
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Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию.
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Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира

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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
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Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
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Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

Погибшими в столкновении двух автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе оказались двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
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Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

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Коммерсантъ 01:29
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