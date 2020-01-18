Общество
REGNUMГидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Читать в источнике
Оценить390
с чего всё началось
В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Футбол
Гвардиола останется в «МС», если его оттуда не уволят
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он остаётся в клубе и уйдет из него, только если руководство команды его уволит.
Армия и оружие
Новейшие образцы техники поступили в псковскую дивизию
Сегодня при торжественной обстановке состоялась передача 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ образцов БМД и бронетранспортеров.
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Технологии
Для Windows 7 вышли финальные обновления
Обновление безопасности KB4534314 и ежемесячный пакет исправлений KB4534310 стали финальными для операционной системы Windows 7 — Microsoft прекратила выпуск обновлений для нее.
Технологии
Google избавила пользователей Android от оповещений
Компания Google создала новый способ обновления на смартфонах с операционной системы Android.
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Здоровье
Вода может помочь в борьбе с лишним весом
Регулярное употребление воды натощак и сбалансированная питание в течение дня поможет постепенно снизить вес, а также нормализовать давление и уровень сахара в крови.
Армия и оружие
75 лет назад Красная армия освободила Варшаву
17 января 1945 года части Красной армии и Войска польского освободили Варшаву, которая более 5 лет, с 28 сентября 1939-го, находилась под оккупацией Германии.
Футбол
Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию
Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
Культура
Скончался автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Футбол
Примера. «Реал» без Бэйла встретится с «Севильей»
«Севилья» последний раз побеждала на «Сантьяго Бернабеу» в 2008 году (4:3). В прошлом сезоне Примеры команды обменялись домашними победами.
Гаджеты
Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше
Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию.
Биатлон
Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Автоспорт
Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Шоу-бизнес
Появилось первое фото свадебного платья Дарьи Жуковой
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Инсайдер, знакомый с ситуацией также рассказал таблоиду, что свадьба, на которую будет потрачено несколько миллионов фунтов, станет отличной рекламой для курорта.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Здоровье
Спасти будущее: России нужно удержаться от падения в демографическую яму
Президент подчеркнул, что стране необходимо выйти из демографической ловушки.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Погибшими в столкновении двух автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе оказались двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
Общество
Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
Единоборства
Макгрегор получит $3 млн за бой с Серроне на турнире UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор заработает $3 млн за бой с американцем Дональдом Серроне, сообщает портал MMAFighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).