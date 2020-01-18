В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

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