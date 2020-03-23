Общество

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииГидрометцентр дал прогноз на лето в России

Гидрометцентр рассказал о погоде, которая ожидает россиян летом. На большей части территории страны ожидается теплая погода, сообщает РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
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Лето принесет россиянам жару

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Синоптики пообещали россиянам теплое лето

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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