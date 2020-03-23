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Происшествия На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме "Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.

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Происшествия Россиянку задержали в Черногории за дезинформацию о коронавирусе Полиция Черногории задержала гражданку России по подозрению в распространении дезинформации об эпидемии, передает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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Общество Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.

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Игры Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.