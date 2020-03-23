Общество
РИА НовостиГидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Здоровье
Рошаль призвал не создавать «нервозную атмосферу» вокруг коронавируса
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не нагнетать, не создавать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.
Происшествия
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме
"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.
Энергетика
«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну
"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
Здоровье
Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет
У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Происшествия
СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья
Управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело, после того как заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было диагностировано у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Общество
В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса
По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
Общество
Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты
Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за дезинформацию о коронавирусе
Полиция Черногории задержала гражданку России по подозрению в распространении дезинформации об эпидемии, передает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Общество
Каждый десятый сотрудник Смольного перейдет на «удаленку»
В Петербурге 10 процентов сотрудников администрации губернатора, городского правительства и администрации переходят на дистанционную форму работы.
Армия и оружие
В Италию вылетел десятый самолет для помощи в борьбе с коронавирусом
Десятый военный самолет Ил-76 вылетел из России в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении Минобороны России.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Автоспорт
Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана
Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
Здоровье
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
Второй случай коронавируса обнаружили в Ивановской области, экспресс-тест отдыхавшего за рубежом врача дал положительный результат, сообщили в правительстве региона.
Общество
Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Здоровье
Британии предсказали смерть 70 тысяч граждан от коронавируса
В течение следующих 12 месяцев пандемия COVID-19 может привести к гибели 70 тысяч британских граждан.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Происшествия
В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек
В результате землетрясений в столице Хорватии, произошедших в воскресенье, 22 марта, пострадали 15 человек.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
СК завел дело на главу экстремистского движения «Меджлис»
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова по факту организации массовых беспорядков в феврале 2014 года в Крыму.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Игры
Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц
Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Политика
На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях
Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Софи Тернер упрекнула звезду Marvel из-за отказа уйти в самоизоляцию
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер раскритиковала тех, кто не соблюдает самоизоляцию, связанную с распространением коронавируса.
Футбол
Коул: «Если АПЛ не станут доигрывать, сезон нужно начать с нуля»
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джо Коул заявил, что было бы несправедливо признавать "мерсисайдцев" чемпионами досрочно, если АПЛ не станут возобновлять.
Общество
Власти Москвы разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.