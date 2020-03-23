Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Лето принесет россиянам жару

Телеканал 360°07:16

Синоптики пообещали россиянам теплое лето

Известия06:43

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян летом

ТАСС06:29

Гидрометцентр пообещал россиянам теплое лето

Газета.Ru06:34

Гидрометцентр пообещал теплое, но не экстремальное лето

Российская газета05:40

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Интерфакс06:21

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

РИА Новости06:17
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Здоровье

Рошаль призвал не создавать «нервозную атмосферу» вокруг коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не нагнетать, не создавать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций.
РИА Новости 10:09
Происшествия

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме

"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.
Российская газета 08:21
Энергетика

«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
РИА Новости 10:10
Здоровье

Роспотребнадзор: У перенесших коронавирус вырабатывается иммунитет

У пациентов, перенесших инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет.
Росбалт 10:49
Происшествия

СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья

Управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело, после того как заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было диагностировано у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава.
РБК 09:13
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Политика

Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Общество

В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
РИА Новости 10:45
Общество

Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» станет Андрей Шмаров, который был одним из основателей медиахолдинга «Эксперт», сообщает издание.
РБК 11:07
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за дезинформацию о коронавирусе

Полиция Черногории задержала гражданку России по подозрению в распространении дезинформации об эпидемии, передает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Lenta.ru 11:02
Общество

Каждый десятый сотрудник Смольного перейдет на «удаленку»

В Петербурге 10 процентов сотрудников администрации губернатора, городского правительства и администрации переходят на дистанционную форму работы.
Петербургский дневник 11:01
Армия и оружие

В Италию вылетел десятый самолет для помощи в борьбе с коронавирусом

Десятый военный самолет Ил-76 вылетел из России в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня 10:01
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
Автоспорт

Организаторы объявили о переносе Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана, который должен был пройти с 5 по 7 июня, перенесли на неизвестный срок, говорится в сообщении Формулы-1.
ProstoProSport 07:46
Здоровье

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружили в Ивановской области, экспресс-тест отдыхавшего за рубежом врача дал положительный результат, сообщили в правительстве региона.
РИА Новости 09:04
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа 09:44
Здоровье

Британии предсказали смерть 70 тысяч граждан от коронавируса

В течение следующих 12 месяцев пандемия COVID-19 может привести к гибели 70 тысяч британских граждан.
Lenta.ru 08:41
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Происшествия

В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек

В результате землетрясений в столице Хорватии, произошедших в воскресенье, 22 марта, пострадали 15 человек.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Политика

СК завел дело на главу экстремистского движения «Меджлис»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова по факту организации массовых беспорядков в феврале 2014 года в Крыму.
ТАСС 10:32
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 02:25
Игры

Российский сервис NVIDIA GeForce Now сделали бесплатным на месяц

Москва, 23 марта 2020, 16:09 — REGNUM Бесплатным для всех пользователей сроком на один месяц сделали игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA в России в поддержку геймеров, вынужденных находиться на карантине из-за мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
REGNUM 09:09
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Политика

На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях

Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 11:07
Шоу-бизнес

Софи Тернер упрекнула звезду Marvel из-за отказа уйти в самоизоляцию

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер раскритиковала тех, кто не соблюдает самоизоляцию, связанную с распространением коронавируса.
Газета.Ru 11:09
Футбол

Коул: «Если АПЛ не станут доигрывать, сезон нужно начать с нуля»

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джо Коул заявил, что было бы несправедливо признавать "мерсисайдцев" чемпионами досрочно, если АПЛ не станут возобновлять.
Soccer.ru 10:26
Общество

Власти Москвы разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости 09:41
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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