Общество
РИА НовостиГидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
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с чего всё началось
Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 23:50
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«Атлантика дирижирует погодой»: Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы
Комсомольская правдавчера в 20:26
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