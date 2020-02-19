Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

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