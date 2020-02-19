Общество
РИА НовостиГидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
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с чего всё началось
Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 23:50
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«Атлантика дирижирует погодой»: Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы
Комсомольская правдавчера в 20:26
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Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе
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Общество
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Ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации.
Происшествия
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Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
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Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
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Политика
Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем
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Холанд: хочу быть первым в списке бомбардиров
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Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
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