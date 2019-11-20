Общество
Lenta.ruГидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Эксперт добавил, что, несмотря на похолодание, снег в столице выпадет не раньше декабря. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
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с чего всё началось
В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.Российская газетавчера в 21:00
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Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
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Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
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В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
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Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях. 62-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января 2020 года.
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