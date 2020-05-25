В середине следующей недели температура на европейской части России повысится до значений, характерных для конца мая, а температура на азиатской части понизится до средних многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Среду надо будет еще перетерпеть, в четверг температура будет уже 18- 20, а в выходные 20-22. Тепло сохранится до конца недели.

Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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