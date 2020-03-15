Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве

РБК03:26

Синоптики рассказали о погоде в конце марта в Москве

Известия01:39

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Коммерсантъ01:39

Гидрометцентр: Москвичам не стоит ждать тепла в ближайшее время

Вечерняя Москва02:05

Тепло не вернется в Москву в ближайшее время

РЕН ТВ01:38

Москвичам пообещали холодный март

Взгляд.ру01:28

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

ТАСС01:10
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Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
ТАСС 04:02
Общество

В Узбекистане из-за Covid-19 закрываются детсады, школы и вузы

Ташкент, 15 марта 2020, 13:00 — REGNUM В Узбекистане с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19 закрываются все детсады, школы и вузы, сообщил журналистам глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.
REGNUM 06:00
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос 13 марта в 10:24
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 05:30
Общество

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Вести.Ru 04:09
Энергетика

Глава ВТБ прогнозирует стабилизацию цен на нефтяном рынке

Текущая ситуация на нефтяном рынке не выгодна ни Саудовской Аравии, чей бюджет строится на цене черного золота от 65 долларов, ни США, где сланцевая нефть стоит около 40 долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
ПолитРоссия 03:12
Политика

Путин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Музыка

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Космос

SpaceX подготовила к запуску ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля компания SpaceX провела предыдущий запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink.
REGNUM 00:27
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Футбол

Послематчевые мероприятия для СМИ на матче РПЛ ЦСКА - «Уфа» отменены

Послематчевые мероприятия для представителей СМИ на матче 22-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и "Уфой" отменены, сообщается в официальном аккаунте армейского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 06:17
Кино

Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»

Афиша Daily 05:26
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

«АвтоВАЗу», который буквально сразу после обвала курса рубля допустил возможное подорожание своих автомобилей, нужно не только не повышать цены, а «заморозить» или даже снизить их.
Автоновости дня 04:33
Общество

Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
РБК 02:31
Происшествия

У новокузнечан не подтвердили коронавирус

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы ранее в инфекционное отделение больницы №29, первый тест на коронавирус отрицательный.
ВашГород.ру 02:33
Общество

Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
Известия 03:43
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости 13 марта в 23:44
Происшествия

Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
Сиб.фм вчера в 22:39
Энергетика

Новак допустил полное восстановление добычи нефти в апреле

Россия может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+, уже в апреле, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 13 марта в 10:30
Единоборства

Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Газета.Ru 05:24
Здоровье

Россиян призвали не лечиться алкоголем при ОРВИ и гриппе

При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ не стоит лечиться алкоголем, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
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Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Политика

Порошенко вернулся на Украину из Испании

Депутат Верховной рады и лидер партии «Еврпейская Солидарность» Петр Порошенко, внезапно улетевший в Испанию накануне допроса в госбюро расследований (ГБР) и возможного ареста, в ночь на воскресенье вернулся на Украину.
Комсомольская правда вчера в 21:26
Футбол

Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде

Футболисты екатеринбургского "Урала" попали под каток петербургского "Зенита" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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