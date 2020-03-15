Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве

РБК03:26

Москвичам пообещали холодный март

Взгляд.ру01:28

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Коммерсантъ01:39

Синоптики рассказали о погоде в конце марта в Москве

Известия01:39

Тепло не вернется в Москву в ближайшее время

РЕН ТВ01:38

Гидрометцентр: Москвичам не стоит ждать тепла в ближайшее время

Вечерняя Москва02:05

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

ТАСС01:10
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Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию

Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
РИА Новости 04:17
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес

Экс-солистка t.A.T.u. Юлия Волкова ждёт третьего ребёнка

Актуальные Новости вчера в 12:47
Здоровье

Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств

Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Путешествия

Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине", - сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
РИА Новости 03:36
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Финансы

ВТБ подал иск к «Открытие холдингу» на 13,6 млрд рублей

Холдинг задолжал ему около 450 млрд руб. "Открытие холдинг" в числе своих кредиторов помимо "Траста" называл банк ВТБ, а также компании РКТ, "Пауэр ресорсес", "Открытые инвестиции", "Пенсионный капиталъ" и "Кама картон".
Ведомости вчера в 13:04
Армия и оружие

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
ТАСС вчера в 17:01
Финансы

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
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«Разбомбить всех»: Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд

РИА Новости 02:09
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Руни рассказал, как покупал «Биг Мак» для Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс вчера в 19:02
Здоровье

В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Вечерние Ведомости 04:38
Происшествия

В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
ТАСС 01:36
Кино

Вин Дизель уверен, что «Бладшот» составит конкуренцию DC и Marvel

Актер уверен, что история мести воскресшего героя Рэя Гаррисона способна составить конкуренцию DC и Marvel, пишет "Киноафиша".
Народные новости вчера в 21:27
Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
ТАСС 04:02
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

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Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
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Авто

Депутаты Госдумы призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Тарантас Ньюс 02:59
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости

На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
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Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
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Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
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Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта

Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
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Футбол

Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над тульским "Арсеналом", передает Sportbox.
Газета.Ru вчера в 15:32
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Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
РИА Новости 03:13
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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия 03:06
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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