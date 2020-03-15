Общество
КоммерсантъГидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.
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с чего всё началось
Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС01:10
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Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию
Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Шоу-бизнес
Экс-солистка t.A.T.u. Юлия Волкова ждёт третьего ребёнка
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Путешествия
Отдыхавших в двух отелях Египта украинцев поместят на карантин
"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, будут находиться на карантине", - сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Финансы
ВТБ подал иск к «Открытие холдингу» на 13,6 млрд рублей
Холдинг задолжал ему около 450 млрд руб. "Открытие холдинг" в числе своих кредиторов помимо "Траста" называл банк ВТБ, а также компании РКТ, "Пауэр ресорсес", "Открытые инвестиции", "Пенсионный капиталъ" и "Кама картон".
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Финансы
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Футбол
Руни рассказал, как покупал «Биг Мак» для Роналду
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду.
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Происшествия
В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году.
Кино
Вин Дизель уверен, что «Бладшот» составит конкуренцию DC и Marvel
Актер уверен, что история мести воскресшего героя Рэя Гаррисона способна составить конкуренцию DC и Marvel, пишет "Киноафиша".
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан
Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Музыка
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
Авто
Депутаты Госдумы призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Происшествия
Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Здоровье
Опубликованы актуальные данные о коронавирусе на 14 марта
Возбудитель коронавируса выявлен в 122 странах мира. 11 новых случаев заражения за сутки было зафиксировано в России.
Футбол
Слуцкий прокомментировал победу над «Арсеналом»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над тульским "Арсеналом", передает Sportbox.
Здоровье
Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.