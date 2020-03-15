Общество

КоммерсантъКоммерсантъГидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС01:10

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Москвичей ожидает потепление на два дня

РЕН ТВ10:45

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Взгляд.ру01:28

Гидрометцентр: москвичам не стоит ждать тепла в ближайшее время

Вечерняя Москва02:05

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Коммерсантъ01:39

Синоптики рассказали о погоде в конце марта в Москве

Известия01:39

Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве

РБК03:26
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Общество

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