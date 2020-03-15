Общество
КоммерсантъГидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта. Прогнозируется приближение температуры к почти соответствующей климатической норме.
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с чего всё началось
Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС01:10
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Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой представить предложения по обеспечению социальной стабильности в связи с распространением эпидемии коронавируса.
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Смерть умирающих от коронавируса описала врач из Италии
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Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Бывший полковник сирийских вооруженных сил Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство, сообщил о направлении подконтрольных армии США боевиков в провинцию Идлиб.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
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Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
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Знаменитый продюсер Максим Фадеев в эксклюзивном интервью программе НТВ «Новые русские сенсации» объяснил, зачем осенью прошлого года расторг контракты со всеми своими артистами.
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Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
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Достаточно указать системе периметр «подведомственного» участка, и миниатюрный дворник начнет действовать полностью автоматически.
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Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни об ее продлении.
Шоу-бизнес
Блогер Диденко снялась на подоконнике с детьми: "Хотите, чтобы вышла?"
В сети Instagram сегодня на странице Диденко появилась фотография, на которой она с детьми на руках встает на кресло и шагает на подоконник.
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
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В Call of Duty: Warzone сыграло уже 15 млн человек
Армия и оружие
Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода
Общество
Ростуризм предлагает разрешить туристам изменить дату и место поездки
Ростуризм предложил туроператорам предоставить клиентам возможность перенести даты поездки и изменить место отдыха в течение года в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Черышева заметили на улице после введения карантина
Пользователь Twitter Joseborras4 заметил на улице российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева.
Транспорт
Поезда РЖД в Калининград перестанут останавливаться в Литве
Global Look Press Поезда в Калининград из российской столицы и других городов, которые следуют через территорию Литвы, с 16 марта перестанут останавливаться на территории республики, сообщается на сайте РЖД.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Экономика
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
Наука
Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в 2019 году вырос в 2,5 раза
Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам прошлого года вырос на 152%, до $260 млн.
Общество
В Пензе госпитализировали человека с подозрением на коронавирус
В Пензе госпитализировали человека с подозрением на коронавирус. Сейчас его состояние удовлетворительное.
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Минздрав предостерег россиян от употребления алкоголя при гриппе
Внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала, к каким пагубным последствиям приводит употребление алкоголя при симптомах ОРВИ.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Происшествия
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и рейсового автобуса, погибли три человека.