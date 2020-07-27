Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня.

с чего всё началось

Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России

Общество В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства. 138

Здоровье В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. 4

Авто Toyota попросила поставщиков снизить цены на запчасти Как сообщает издание Nikkei, компания Toyota Motor обратилась к нескольким своим поставщикам с просьбой снизить стоимость комплектующих на фоне общего экономического положения. 2

Шоу-бизнес Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 89

Космос Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров. 3

Гаджеты Экран iPhone 12 неприятно удивил огромной челкой на первом фото В китайской социальной сети опубликовали фотографию экрана смартфона iPhone 12, которую слил источник из цепочки поставок Apple.

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. 128

Общество В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева. 574

Политика The Times рассказало, почему Москва опасается МИ-6 В британском издании The Times был опубликован материал журналиста Бена Макинтайра о том, что, по его мнению, Россия уже некоторое время покушается на безопасность Великобритании.

Общество Девять человек заразились коронавирусом в Карелии за минувшие сутки Выздоровели еще 13 человек: в Петрозаводске – 10, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 354,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 553,7 случая, по Северо-Западу – 541,4. Пять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. 9

Экономика Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза Лидером по поставкам будет Бразилия (24 млн тонн), сообщает РБК. Российский экспорт сахара увеличится более чем в четыре раза. 7

Армия и оружие Дополнительные меры прекращения огня вступают в силу в Донбассе Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.