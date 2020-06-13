Общество

Газета.RuГазета.RuГидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

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