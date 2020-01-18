Общество

Газета.RuГазета.RuГидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию

Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает "Российская газета". По словам Паршиной, похолодание начнется в четверг, 23 января.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

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Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
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