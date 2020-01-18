Общество
Газета.RuГидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию
Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Об этом сообщает "Российская газета". По словам Паршиной, похолодание начнется в четверг, 23 января.
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с чего всё началось
В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 23:00
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Россия снова увеличила вложения в госбумаги США
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Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.
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Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
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Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
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Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
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Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии
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Армия и оружие
От ракетной «мести Ирана» пострадали 11 солдат США
Ракетный удар со стороны Ирана по авиабазе Аль-Асад в Ираке произошел 8 января как месть за убийство американскими военными высокопоставленного иранского командира Касема Сулеймани.
Общество
Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»
Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года. По экспозиции президента провел ее автор Дмитрий Поштаренко.
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Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
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В Башкирии в аварии погибли три человека
Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
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В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
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Экономика
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У православных россиян наступил крещенский сочельник
В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Киберспорт
HLTV: Natus Vincere могут перевести Ладислава GuardiaN Ковача в запас
Киберспортивный портал HLTV со ссылкой на инсайдера Гийома neL Канело сообщает, что украинский клуб Natus Vincere рассматривает возможность о переводе словацкого снайпера Ладислава GuardiaN Ковача в запас или полностью исключить игрока из состава по CS:GO.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Авто
АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva
По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.
Футбол
Экс-футболист «Крыльев Советов» находится на просмотре в «Тамбове»
18 января экс-игрок «Крыльев Советов», «Балтики» и «Авангарда» вместе с другими потенциальными новичками "Тамбова" примет участие в спарринге с белгородским «Салютом».