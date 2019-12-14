Общество
РИА НовостиГидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра. Температура превысит обычные для середины декабря значения на пять-восемь градусов, поэтому погода будет больше походить на ноябрьскую.
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Во второй декаде декабря в России ожидается аномальная погода
Маяк (г. Сосновый Бор)12 декабря в 06:39
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