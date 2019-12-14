Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра. Температура превысит обычные для середины декабря значения на пять-восемь градусов, поэтому погода будет больше походить на ноябрьскую.
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Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

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Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
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