Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Ее значение - плюс 1-2 градуса. Именно такая погода обычно наблюдается в Москве в самом конце марта - начале апреля.
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Россиянам пообещали аномально теплую погоду

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Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

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На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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РБК 02:01
Общество

Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний

Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
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Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Газета.Ru 06:34
Армия и оружие

Запрещенную ракету США предложили перехватить «крановой установкой» России

Испытанное в декабре США оружие, которое было запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), может быть перехвачено российскими системами С-400 Триумф, С-350 «Витязь», «Панцирь-СМ» и С-300В4, сообщают «Известия».
Lenta.ru 07:25
Общество

В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками

По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
РБК 07:08
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Общество

Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака

Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
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Авто

Производство кроссовера Skoda Karoq стартовало в России

В России на заводе "Группы ГАЗ" стартовало производство нового кроссовера Skoda Karoq.
МонаВиста вчера в 08:02
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

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Биатлон

Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РБК 07:13
Экономика

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
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Происшествия

Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Lenta.ru 04:08
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 07:13
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
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Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
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Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»

Украинские пограничники не пустили российскую журналистку в страну из-за того, что она ездила в Крым и опубликовала фото оттуда во «ВКонтакте».
Lenta.ru 06:46
Футбол

Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

Семак поиграл в футбол с местными детьми, а также сделал с ними совместную фотографию.
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Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Хоккей

Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»

Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.
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МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Футбол

РПЛ представила игроков, совершивших наибольшее количество отборов

Российская премьер-лига опубликовала в своем Twitter список лучших игроков первой части сезона, которые совершили наибольший процент отбора мяча.
Матч ТВ 07:22
Общество

В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Rambler News Service вчера в 06:46
Футбол

Шакири второй раз в сезоне выйдет в старте «Ливерпуля»

Матч ТВ 06:58
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