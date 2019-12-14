Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Ее значение - плюс 1-2 градуса. Именно такая погода обычно наблюдается в Москве в самом конце марта - начале апреля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Тулу на Новый год придет апрельская погода

Первый Тульский05:00

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Российская газета03:49

Декабрь, как апрель. Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

КрымPRESS13:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Известия 13:49
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Общество

Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла

Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Газета.Ru 11:48
Шоу-бизнес

Андрей Губин вернется на сцену спустя 15 лет

Друг и менеджер певца Тарас Ващишин опубликовал на своей странице в Instagram фотографии, на которых Губин сидит за клавишами.
АМИТЕЛ 08:30
Политика

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Аргументы недели 08:48
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 13:00
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

РИА Новости 09:55
Происшествия

В Башкирии произошёл пожар на складе

«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
RT на русском 13:19
Космос

Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет

Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
Радио Sputnik 10:47
Гаджеты

В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE

Российский бренд Nobby вывел на рынок гибрид смартфона и кнопочного устройства Nobby 240 LTE.
МонаВиста 11:46
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Футбол

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Анже»

Стали известны стартовые составы «Анже» и «Монако» на матч 18-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже.
Чемпионат 13:11
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Происшествия

В Крыму умер отец керченского стрелка

В Крыму умер отец керченского стрелка Игорь Росляков.
Gazeta.SPb 12:48
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Политика

В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:47
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Политика

В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.
Газета.Ru 09:24
Политика

Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
РБК 05:27
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Авто

Названы самые популярные в России иномарки с пробегом в ноябре

В ноябре 2019 года самой популярной подержанной иномаркой стал Ford Focus.
Уфимские Заметки 12:05
Фигурное катание

Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!"

Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.
Российский Диалог 13:57
Хоккей

Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала по хоккею

Россия обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею.
Газета.Ru 13:44
Футбол

Клопп: «Больше не отмечаю голы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп больше не отмечает голы из-за возможного вмешательства системы ВАР.
Евро-футбол.ру 13:32
Единоборства

Штырков потерпел первое поражение в карьере

В Екатеринбурге на шоу RCC 7 российский боец Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение удушающим приёмом во втором раунде от опытного швейцарца Ясубея Эномото.
News.ru 12:13
Биатлон

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете

LiveResult.Ru 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное