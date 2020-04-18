Общество
Российская газетаГидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ночью это обычно плюс 6-11, днем плюс 15-20 градусов.
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с чего всё началось
На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 22:00
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Авто
УАЗ выпустит экономный УАЗ «Патриот»
Автоновости дня 15 апреля в 09:14
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что пропускной режим может быть ужесточен в столице.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Портал Поиск 06:26
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
Наука
Чем нас не лечат: вакцина от COVID-19
Кто и как делает вакцины от коронавируса, сколько времени это займет, как добровольцы способны помочь ускорить разработки и на какие пять вопросов о вакцине от COVID-19 надо сперва ответить ученым, читайте в новом выпуске рубрики «Чем нас лечат».
Индикатор вчера в 01:44
Общество
Хакеры атаковали сервис для оформления пропусков
По словам Лысенко, уже были попытки хакерских атак на систему, и они сразу же были пресечены.
Вести.Ru 08:23
Наука
Выявлена опасность диабета для зараженных коронавирусом
Жителей Российской Федерации врачи предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 03:58
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом
Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Общество
Автор теории «черного лебедя» назвал последствия коронавируса
Талеб уверен, что не допустить эпидемии респираторных заболеваний весьма просто, потому что человечество сейчас уже столкнулось с подобным.
ToDay News Ufa 06:13
Политика
«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России
По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru 01:27
Общество
Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника.
РБК 09:35
Общество
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
Культура
Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»
Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 16 апреля в 04:47
Здоровье
Исповедь переболевшего коронавирусом: "Вообще ничего не помогает!"
Приехала скорая — врачи все в защитных костюмах, в масках, прямо как в кино.
Московский Комсомолец 04:33
Игры
Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини
Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру 07:52
Здоровье
В Карсунском районе Ульяновской области формируют мобильный госпиталь
В связи с закрытием ЦРБ на карантин в районе скопилось большое количество граждан, имеющих различные заболевания, не получавшие медицинской помощи.
Коммерсантъ Самара 16 апреля в 07:40
Финансы
Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Политика
От США потребовали объяснений из-за заявления об освобождении Вены Красной армией
13 апреля 1945 года Красная армия освободила Вену.
Взгляд.ру 09:32
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк».
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25