Общество
Российская газетаГидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ночью это обычно плюс 6-11, днем плюс 15-20 градусов.
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с чего всё началось
На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 22:00
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Транспорт
В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима
Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США
Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
Подмосковье Сегодня вчера в 11:11
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
Здоровье
Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом
По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости 00:26
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Во Владимирской области заразились коронавирусом еще 15 человек
На 10:00 18 апреля новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена ещё у 15 жителей Владимирской области.
Довод 04:42
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM вчера в 11:55
Экономика
Слабое звено: новый валютный кризис в Турции грозит дефолтом
Турция имеет шанс стать первым государством, которое объявит дефолт из-за коронавируса.
Известия вчера в 17:02
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
В Норвегии на перевале под ледником найдены редкие артефакты викингов
Растаявший ледник открыл сотни археологических редкостей времен римлян и викингов на одном из забытых горных перевалов Норвегии, 16 апреля сообщает HeritageDaily.
ИА Красная Весна 16 апреля в 17:12
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Наука
Airbus научился заправлять самолеты в воздухе
Первую в истории полностью автоматическую дозаправку самолета в воздухе произвела компания Airbus.
NewInform 06:28
Происшествия
В Липецкой области выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом
В Липецкой области 17 апреля подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
Культура
Определены финалисты шоу «Голос. Дети»
Вечерний курьер 03:57
Шоу-бизнес
У актрисы Марины Коняшкиной диагностирован коронавирус
Сфотографировали (это стандартная процедура), заполнили данные, передали всю информацию в больницу, а заодно и полиции.
КМВ Новости 05:39
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала откровенное фото в Страстную пятницу
Наталья Подольская опубликовала в Страстную пятницу откровенное пляжное фото на своей странице в Instagram.
Дни24 02:08
Здоровье
Главврач Англии указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Главный врач Англии указал СМИ на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:38
Общество
Пик заболеваемости в Москве ожидается в ближайшие недели
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели.
Росбалт вчера в 02:42