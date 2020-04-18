На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.

с чего всё началось

В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ночью это обычно плюс 6-11, днем плюс 15-20 градусов.

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