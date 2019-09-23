Общество

REGNUMREGNUMГидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

В России на предстоящей неделе установится прохладная погода. По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов.
Российская газетавчера в 22:00

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Синоптики предупредили о затяжном похолодании в центральной России

РИА Новости02:49

В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание в России

RT на русском01:56

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Российская газетавчера в 22:00

Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

РБК01:04

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

Известия00:44

Россиян предупредили о затяжном похолодании

URA.Ruвчера в 22:31

Бабье лето отменяется: россиян предупредили о затяжном похолодании

Московский Комсомолец02:44
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 06:53
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
ЖКХ

В Москве началась подача тепла в жилые дома

Известия 07:26
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Происшествия

Инспекторы ГИБДД Петербурга не смогли поймать на пьяной езде начальника

Подоспевший оперативник управления собственной безопасности попросил полковника дунуть в алкотестер, предоставленный инспектором ДПС.
Примечания 08:17
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Авто

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Спорт

WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Происшествия

В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Петербурге из школы № 291 эвакуировали учеников и педагогов.
Российская газета 06:01
Общество

Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой

Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Гаджеты

Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X

Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Волейбол

Российские волейболистки обыграли Аргентину на Кубке мира

Pravda.Ru 05:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием

23 сентября единственная дочь балерины Анастасии Волочковой отмечает свой 14-й день рождения.
Летидор 08:16
Экономика

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки

В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Политика

Текслер произвел кадровые перестановки в правительстве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений – в частности, уволены министры здравоохранения и социальных отношений, начальник Госжилинспекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:09
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Экономика

Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы

REGNUM 04:52
Экономика

Госдума приняла закон об объединении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Сенсационный закон в 3 чтении приняла Госдума. Формы 2-НДФЛ бухгалтеры должны будут сдавать в составе формы 6-НДФЛ.
Упрощёнка вчера в 06:24
Футбол

Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова

Metaratings 07:02
Экономика

В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум

В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 06:47
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