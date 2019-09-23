Общество
REGNUMГидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
В России на предстоящей неделе установится прохладная погода. По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
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с чего всё началось
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов.Российская газетавчера в 22:00
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Космос
Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету
В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
SM News 20 сентября в 02:34
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
СК попросил продлить арест трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил до зимы оставить под арестом трех фигурантов дела о массовых беспорядках - Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Спорт
Глава ОКР признал угрозу отстранения сборной от участия в Играх-2020
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия олимпийской команды РФ в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой.
Московский Комсомолец 08:44
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Кино
Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Собака.ru 10:49
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Происшествия
Польская таможня подпортила жизнь украинским коррупционерам – задержана бывшая жена главы Нацполиции
Примечательно, что среди задержанных оказалась бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева – Виктория Князева.
Новостной фронт 10:13
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Музыка
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Политика
Роскомнадзор подготовил «зеркальные» поправки на решения Ofcom по RT
Роскомнадзор подготовил поправки в законопроект о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения британского регулятора по СМИ Ofcom по RT.
Известия 10:47
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Общество
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".
РБК 10:32
Здоровье
Глава «Дома с маяком» заявила о проблемах с лекарствами для детей
Глава фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в Facebook сообщила о том, что дети и их родители продолжают испытывать сложности с получением необходимых им, но не зарегистрированных в России лекарств.
РБК 05:28
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru вчера в 12:50
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Экономика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Политика
Антикоррупционное бюро Украины упрекнуло Зеленского в дезинформации
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) упрекнуло президента Владимира Зеленского в дезинформации общества после того, как он призвал украинцев сообщать о всех случаях коррупции в НАБУ.
Rambler News Service 10:43
Кино
Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
Здоровье
Диетологи назвали продукты, продлевающие жизнь
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.
Труд вчера в 16:04