Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.

с чего всё началось

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

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