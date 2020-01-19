Общество

ИзвестияИзвестияГидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.
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