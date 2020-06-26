Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Во вторник, добавил Вильфанд, похолодает еще сильнее, усилятся дожди. Эти явления затронут также Северо-Западный федеральный округ. По-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.
Читать в источнике
Оценить409
с чего всё началось
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате чего температура заметно снизится.РИА Новостивчера в 20:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик
Комсомольская правдавчера в 19:28
Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели
Российская газетавчера в 17:47
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество
Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса, предполагает Щелканов, может охватить европейскую часть страны и, в первую очередь, такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Журналистская правда 03:44
Общество
Ракова: 20 процентов москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
По данным третьего этапа популяционного исследования, которое проходило с 5 по 18 июня с участием более 90 тысяч москвичей, иммунитет горожан к коронавирусу на сегодняшний день составил практически около 20 процентов.
Вести.Ru 03:15
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочкой устроили фотосет в купальниках
Лера Кудрявцева вместе с маленькой дочерью Машей в этом году отдыхает на отечественном курорте.
Bimru.ru 04:26
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Авто
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
Общество
Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
RT на русском 04:01
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Космос
Фото дня: МКС пересекает солнечный диск
Силуэт МКС с панелями солнечных батарей отлично просматривается на фоне жёлтого солнечного диска.
3DNews 03:12
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
Политика
В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44
Гаджеты
Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует в июле
В настоящее время флагманским мобильным процессором Qualcomm является изделие Snapdragon 865.
3DNews 02:45
Общество
В Госдуме предложили ввести выплату за отказ от места в детском саду
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от мест в детских садах.
Activityedu.ru вчера в 05:13
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Армия и оружие
Су-57 снабдят новыми средствами поражения
В интервью агентству «Интерфакс» представитель госкорпорацити «Ростех» сообщил о завершении разработок новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57.
Военное дело 02:50
Общество
В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее на голосовании
Жительница села Лузино и председатель УИК №1352 Анна Ганева выиграла квартиру в лотерее, организованной на избирательных участках в Омске.
Sota.vision 02:39
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Здоровье
Минздрав: Вакцина не станет панацеей от коронавируса
Эксперт Минздрава РФ заявил информационным СМИ, что вакцина не будет панацеей против COVID-19.
Evo-rus.com 03:59