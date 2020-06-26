Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате чего температура заметно снизится.
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Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик
Комсомольская правдавчера в 19:28
Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели
Российская газетавчера в 17:47
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Энергетика
Нефть дорожает на оптимизме вокруг восстановления спроса
Цена на нефть демонстрирует заметный рост на фоне оптимизма вокруг перспектив восстановления спроса на сырье.
Вестник Кавказа 02:25
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Общество
В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM вчера в 13:30
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Авто
Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа
В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань вчера в 01:13
Футбол
«Реал» и Рамос уверены, что продлят контракт. Клуб предлагает соглашение на год
Рамос много общается с президентом «Реала» Флорентино Пересом, и они уверены, что контракт будет продлен.
Sports.ru 02:23
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Космос
NASA объявило открытый конкурс на создание лунного туалета
Да, у агентства есть и собственные проекты туалетов, но администрация решила провести конкурс среди всех желающих, ведь чем больше вариантов, тем лучше.
Машины и Механизмы вчера в 17:20
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ вчера в 08:49
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки).
РБК 00:30
Футбол
Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
Sport24.ru вчера в 16:44
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Общество
Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z
В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Наука
Микрочастицы пластика впервые обнаружены в экосистеме Антарктиды
ИА Красная Весна вчера в 06:26
Общество
27 июня в области запрещена продажа алкоголя
Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 24 июня в 04:10
Политика
Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе полиции.
Lenta.ru 02:30
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Гаджеты
Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует в июле
В настоящее время флагманским мобильным процессором Qualcomm является изделие Snapdragon 865.
3DNews 02:45
Шоу-бизнес
Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
ФАН вчера в 22:52