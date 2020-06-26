Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате чего температура заметно снизится.
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Жителей европейской части России с понедельника ожидает резкое похолодание

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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