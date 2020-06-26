Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Во вторник, добавил Вильфанд, похолодает еще сильнее, усилятся дожди. Эти явления затронут также Северо-Западный федеральный округ. По-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.
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с чего всё началось
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате чего температура заметно снизится.РИА Новостивчера в 20:33
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Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели
Российская газетавчера в 17:47
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Политика
Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной
Разработка реформы таможенной системы и предложения по дерегуляции в бизнесе были основными задачами, которые поставил перед Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский во время назначения.
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Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова
Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
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Футбол
СМИ узнали о возвращении Гончаренко в Москву для переговоров с ЦСКА
На прошлой неделе Гончаренко улетел в Белоруссию после поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом» со счетом 0:4. Сообщалось, что тренер подал в отставку и не хочет продолжать работать в клубе, но руководство хочет уговорить его остаться до конца текущего сезона.
РБК 07:45
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Общество
Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»
Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
Общество
Голикова сообщила о выявлении за сутки 6800 случаев коронавируса
В России в течение суток подтвердили 6800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:17
Футбол
«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей
«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.
Советский спорт 07:09
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В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты
Evo-rus.com 06:07
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В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
Общество
В Омской области открываются фитнес-центры
На заседании опершатаба по коронавирусу, который проходит в настоящее время, приняли решение открыть спортивные центры с 6 июля.
12 Канал Омск 07:33
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Водителей предупредили о сплошных проверках в Воронежской области
Сплошные проверки водителей сотрудниками ГИБДД пройдут в Воронежской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
МОЁ! Оnline Воронеж 06:03
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Происшествия
От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
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Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
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Игры
Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки
Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
Религия
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
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Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
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Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Ранее появилась информация о том, что Асмус и Харламов приняли участие в шоу Comment Out, которое транслируется на YouTube.
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Культура
Джордж Мартин назвал дату выхода продолжения «Игры престолов»
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Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
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Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
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