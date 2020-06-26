Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Во вторник, добавил Вильфанд, похолодает еще сильнее, усилятся дожди. Эти явления затронут также Северо-Западный федеральный округ. По-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.
Читать в источнике
Комментировать332
с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате чего температура заметно снизится.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

Жителей европейской части России с понедельника ожидает резкое похолодание

Эхо Москвывчера в 18:12

Как долго в Волгоградской области задержится похолодание

Московский Комсомолец03:40

В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании

РБКвчера в 21:22

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

РИА Новостивчера в 20:33

Россиян предупредили о резком похолодании

РЕН ТВ06:53

Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели

Российская газетавчера в 17:47

Аномальное похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе

ТАССвчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

Разработка реформы таможенной системы и предложения по дерегуляции в бизнесе были основными задачами, которые поставил перед Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский во время назначения.
РБК 00:35
247
Политика

Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:42
12
Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
2
Футбол

СМИ узнали о возвращении Гончаренко в Москву для переговоров с ЦСКА

На прошлой неделе Гончаренко улетел в Белоруссию после поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом» со счетом 0:4. Сообщалось, что тренер подал в отставку и не хочет продолжать работать в клубе, но руководство хочет уговорить его остаться до конца текущего сезона.
РБК 07:45
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
42
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
1K
Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
2
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
322
Общество

Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»

Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
13
Общество

Голикова сообщила о выявлении за сутки 6800 случаев коронавируса

В России в течение суток подтвердили 6800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:17
307
Футбол

«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.
Советский спорт 07:09
Космос

В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты

Evo-rus.com 06:07
1
Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
129
Общество

В Омской области открываются фитнес-центры

На заседании опершатаба по коронавирусу, который проходит в настоящее время, приняли решение открыть спортивные центры с 6 июля.
12 Канал Омск 07:33
2
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 16:56
99
Общество

Собчак прилетела на суд над захватившим монастырь опальным священником

Lenta.ru 07:21
76
Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
115
Происшествия

Водителей предупредили о сплошных проверках в Воронежской области

Сплошные проверки водителей сотрудниками ГИБДД пройдут в Воронежской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
МОЁ! Оnline Воронеж 06:03
1
Здоровье

Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета

Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com вчера в 07:10
17
Происшествия

От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
REGNUM 02:34
41
Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
9
Игры

Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки

Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 02:18
1
Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
2
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
2,4K
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
982
Шоу-бизнес

Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу

Ранее появилась информация о том, что Асмус и Харламов приняли участие в шоу Comment Out, которое транслируется на YouTube.
CT news 07:36
8
Культура

Джордж Мартин назвал дату выхода продолжения «Игры престолов»

Мартин только что озвучил очередную предполагаемую дату выхода шестой, предпоследней, части саги.
Российская газета вчера в 03:31
32
Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
12
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
172
Как работают Яндекс.Новости?
Главное