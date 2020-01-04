Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре. С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Армия и оружие Bloomberg раскрыл детали подготовки плана Трампа по убийству Сулеймани Решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп принял после ракетной атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря, говорится в расследовании агентства Bloomberg.

Армия и оружие Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.

Хоккей Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало» Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.

Транспорт Россияне выразили недовольство общественным транспортом Более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны.

Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Политика Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует ближайшие дни начать диалог с Ираном и сделать все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели в Багдаде в результате американского удара иранского генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.

Хоккей Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.