Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре. С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.
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В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в регионах России

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Синоптики пообещали аномальное тепло в России до конца новогодних каникул

РБК10:28

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России

Известия10:54

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

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Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян

Газета.Ru11:30

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

РИА Новости08:27

Аномальное тепло накрыло Россию. В Сибири отклонение на +16 градусов

Курьер. Среда. Бердск06:26
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл детали подготовки плана Трампа по убийству Сулеймани

Решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп принял после ракетной атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря, говорится в расследовании агентства Bloomberg.
ТК Звезда 03:28
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Газета.Ru 17:29
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
ToDay News Ufa 02 января в 09:57
Хоккей

Хованов: «Я не хотел смеяться над шведами. Просто не знал, куда ехать»

Надеюсь, они не думают, что я решил так над ними посмеяться, сказал Хованов. Все шайбы матча можно посмотреть тут.
Sport.ru 17:30
Общество

В сети появилось видео последствий обстрела в Багдаде

Газета.Ru 15:59
Здоровье

Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года

Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.
RT на русском 06:08
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи пройдет в 2021 году

Народные новости 00:29
Хоккей

Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.
Чемпионат 15:56
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Транспорт

Россияне выразили недовольство общественным транспортом

Более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны.
Lenta.ru 17:36
Гаджеты

CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator

На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.
ITZine.ru 05:01
Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post вчера в 04:09
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Экономика

С 1 января изменились правила расчета зарплаты

Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Pravda.Ru вчера в 09:19
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru 07:07
Политика

Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует ближайшие дни начать диалог с Ираном и сделать все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели в Багдаде в результате американского удара иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 17:36
Хоккей

Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно

Мифтахова зачем-то бросили на два матча за сутки, а затем словно бы разочаровались.
Спорт-Экспресс 12:30
Наука

Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Lenta.ru 11:12
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском 17:25
Музыка

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков

RT на русском 02 января в 01:42
Армия и оружие

Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке

ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
REGNUM 17:56
Хоккей

Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru 09:29
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС 10:34
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Актуальные Новости 02 января в 07:56
Технологии

Компания Google отключила камеры Xiaomi от своей системы «умного» дома

В связи с возникшей проблемой, Google временно отключила интеграцию платформы "умного" дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
UfaTime.ru 06:52
Политика

МИД Украины объяснил послам Польши и Израиля героизацию Бандеры

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов.
News.ru 17:36
Происшествия

Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире

Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Регион online 17:33
Происшествия

Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске

Сахалин.Инфо 17:58
Здоровье

Связь между курением и раком объяснили в Японии

Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков.
News.ru 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
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