Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре. С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.
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Армия и оружие
Bloomberg раскрыл детали подготовки плана Трампа по убийству Сулеймани
Решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани президент США Дональд Трамп принял после ракетной атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря, говорится в расследовании агентства Bloomberg.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Хоккей
Хованов: «Я не хотел смеяться над шведами. Просто не знал, куда ехать»
Надеюсь, они не думают, что я решил так над ними посмеяться, сказал Хованов. Все шайбы матча можно посмотреть тут.
Здоровье
Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года
Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.
Армия и оружие
Перевооружение ВДВ на новую систему связи пройдет в 2021 году
Хоккей
Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Транспорт
Россияне выразили недовольство общественным транспортом
Более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны.
Гаджеты
CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator
На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Политика
Германия решила убедить Иран не мстить за смерть генерала Сулеймани
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что планирует ближайшие дни начать диалог с Ираном и сделать все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели в Багдаде в результате американского удара иранского генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Россия уничтожила шведов по игре. Упустить финал было бы очень обидно
Мифтахова зачем-то бросили на два матча за сутки, а затем словно бы разочаровались.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Музыка
Победителем восьмого сезона шоу «Голос» стал Аскер Бербеков
Армия и оружие
Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке
ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний
Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Технологии
Компания Google отключила камеры Xiaomi от своей системы «умного» дома
В связи с возникшей проблемой, Google временно отключила интеграцию платформы "умного" дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
Политика
МИД Украины объяснил послам Польши и Израиля героизацию Бандеры
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов.
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Происшествия
Грузовик и легковушка не смогли поделить перекресток в Южно-Сахалинске
Здоровье
Связь между курением и раком объяснили в Японии
Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков.