Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре. С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.
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Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Политика
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Футбол
«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено
«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Футбол
«Атлетико» обыграл «Леванте» и вышел на третье место в Примере
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леванте» со счётом 2:1. Встреча состоялась в столице Испании Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
Армия и оружие
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Политика
Лукашенко назначил нового министра экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний
Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
Спорт
В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Гаджеты
Анонсирован смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые изображения смартфона OnePlus Concept One.
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Шоу-бизнес
Светлану Лободу назвали «извращенкой» за «голый» клип с лошадью
Светлану Лободу раскритиковали за «голый» клип с лошадью, снятый на песню «Мира мало». Подписчики назвали артистку «извращенкой».
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Хоккей
Шведы возмущены дерзостью Хованова – он целовал герб России перед ними
Хованов дико отпраздновал свой гол, несколько раз поцеловав герб на груди, с восторгом катаясь взад-вперёд перед скамейкой шведов.
Политика
Помпео обсудил с Нетаньяху и Чавушоглу ситуацию вокруг Ирана и Ирака
Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в субботу в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Ираке, а также действия Ирана в регионе.
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Гаджеты
Apple выпустит два бюджетных смартфона на замену iPhone SE
Американская компания Apple выпустит два бюджетных телефона на замену легендарному iPhone SE.