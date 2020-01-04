Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре. С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

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