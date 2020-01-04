Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре. С начала года в некоторых регионах обновились рекорды максимальной температуры.
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Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Российская газета10:33

Синоптики рассказали, какие аномалии ожидают россиян

Газета.Ru11:30

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России

Известия10:54

В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в регионах России

RT на русском12:00

Синоптики пообещали аномальное тепло в России до конца новогодних каникул

РБК10:28

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

РИА Новости08:27

Аномальное тепло накрыло Россию. В Сибири отклонение на +16 градусов

Курьер. Среда. Бердск06:26
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Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Газета.Ru 15:40
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Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено

«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
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Футбол

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В матче 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Леванте» со счётом 2:1. Встреча состоялась в столице Испании Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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Политика Сегодня 15:21
Происшествия

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
РБК 12:47
Армия и оружие

Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
РЕН ТВ 01 января в 22:04
Происшествия

Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Российская газета 15:56
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Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»

Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового главу Минэкономики страны: им стал бывший первый замминистра ведомства Александр Червяков, говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

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Медики назвали 5 сигналов-предвестников психических заболеваний

Медики из Black doctor представили вниманию 5 сигналов-предвестников психических заболеваний.
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В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA

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Анонсирован смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые изображения смартфона OnePlus Concept One.
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Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого

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Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
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Шведы возмущены дерзостью Хованова – он целовал герб России перед ними

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Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

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