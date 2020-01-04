Аномальная погода ожидается в различных регионах России. Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ. Наибольшую аномалию синоптики прогнозируют в Сибири и на западе Республики Якутия.

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

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