Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Аномальная погода ожидается в различных регионах России. Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ. Наибольшую аномалию синоптики прогнозируют в Сибири и на западе Республики Якутия.
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В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле в регионах России

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