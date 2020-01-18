Общество

62инфо62инфоГидрометцентр предупредил о похолодании

Сколько продлится похолодание, пока неизвестно.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 23:00

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URA.Ruвчера в 23:36

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Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
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Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

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Впервые расшифрован геном гигантского кальмара

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Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

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Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

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