В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться. 11 марта днем 6-11 выше нуля, 12 марта плюс 4-9 градусов, 13 марта такая же погода. А 14 марта ночью возможны слабые заморозки.

с чего всё началось

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

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