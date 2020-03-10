Общество

Газета.RuГазета.RuГидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
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с чего всё началось

В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться. 11 марта днем 6-11 выше нуля, 12 марта плюс 4-9 градусов, 13 марта такая же погода. А 14 марта ночью возможны слабые заморозки.
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