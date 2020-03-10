Общество
Газета.RuГидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться. 11 марта днем 6-11 выше нуля, 12 марта плюс 4-9 градусов, 13 марта такая же погода. А 14 марта ночью возможны слабые заморозки.Российская газетавчера в 22:30
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Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Армия и оружие
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Происшествия
Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Общество
ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Культура
Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
В Кузбассе мать больной девочки подала в суд из-за невыдачи лекарств
Мать 11-летней девочки с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) Анастасия Тимухина рассказала РИА Новости, что подала иск в суд на департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, не выдающий ее дочери дорогостоящее лекарство "Спинраза".
Здоровье
Что происходит после излечения от коронавируса?
В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.
Политика
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Завершая речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе процитировал русского писателя Александра Солженицына, передает РИА Новости.
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Авто
Красный Tesla Model Y стал миллионным электромобилем Tesla
Напомним, что модельный ряд американской марки представлен не только кроссовером Model Y, но и седанами Model S и Model 3, а также флагманским кроссовером Model X. Уже скоро модельный ряд пополнится пикапом Cybertruck и тягачом Semi.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Футбол
Матч «Лейпцига» с «Тоттенхэмом» пройдет при болельщиках
Матч «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» состоится завтра, 10 марта.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
Наука
Японцы вооружились первой в мире подлодкой на литий-ионных аккумуляторах
Как отмечает bmpd, это первая в мире боевая подводная лодка с литий-ионными, а не традиционными свинцово-кислотными, аккумуляторами.
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Дарья Мельникова повторила трюк Мэрилин Монро с поднятой юбкой
Дарья Мельникова скопировала популярную позу Мэрилин Монро с поднятой ветром юбкой.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в город Ухань
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в эпицентр распространения коронавируса административный центр центральной китайской провинции Хубэй город Ухань, сообщают государственные китайские СМИ.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.