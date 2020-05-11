Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Ночные температуры составят плюс шесть-восемь градусов, днем будет плюс десять-тринадцать. При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, благодаря антициклону будет жарко.
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с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 18:07

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В Гидрометцентре россиянам предрекли резкое похолодание

Газета.Ru03:24

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

РБКвчера в 23:00

Россиян предупредили о резком похолодании

Lenta.ruвчера в 19:35

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RT на русскомвчера в 20:47

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News.ruвчера в 18:47

Гидрометцентр предупредил об «обвале холода» в Европейской России

Аргументы и Фактывчера в 18:46

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

РИА Новостивчера в 18:07
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

РБК 04:21
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Общество

В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего

Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
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Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
1,6K
Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости вчера в 09:03
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Происшествия

В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки

Ранее региональный Ufa1.ru опубликовал видео конфликта во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.
РБК 04:40
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Происшествия

В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
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Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Политика

NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн

Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса

В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
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Кино

Авторы «Ведьмака» рассказали о чудовищах первой половины первого сезона

Netflix опубликовал новый ролик по своему сериалу «Ведьмак», который представляет собой бестиарий первой половины первого сезона шоу.
Игромания.ру 04:32
Общество

69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки

Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com вчера в 02:40
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Гаджеты

В Thunderbolt найдена уязвимость, открывающая полный доступ к компьютеру за пять минут

Источник изображения: YouTube, Thunderspy Бьорн Руйтенберг (Bjorn Ruytenberg) из Технического университета Эйндховена в Нидерландах в конце прошлой недели продемонстрировал новую уязвимость в системе защиты информации всех персональных компьютеров с интерфейсом Thunderbolt, выпущенных до 2019 года и лишённых механизма Kernel Direct Memory Access Protection.
3DNews 03:56
Политика

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
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Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
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Общество

В Туле ввели обязательный масочный режим

Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
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Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
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Здоровье

На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса

Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:08
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Здоровье

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 06:08
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Общество

С 12 мая изменится режим самоизоляции в Татарстане

Правительство РТ внесло поправки в постановление о режиме самоизоляции в условиях распространения коронавируса Covid-19, который разместили на портале правовой информации.
Газета Заря (Алексеевское) вчера в 15:04
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Общество

Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области

Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
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Общество

В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
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Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
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Музыка

Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»

В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07
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