Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Ночные температуры составят плюс шесть-восемь градусов, днем будет плюс десять-тринадцать. При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, благодаря антициклону будет жарко.
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с чего всё началось
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 18:07
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Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего
Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru 09 мая в 17:59
Общество
На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
РИА Новости вчера в 09:03
Происшествия
В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки
Ранее региональный Ufa1.ru опубликовал видео конфликта во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.
РБК 04:40
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Происшествия
В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
Происшествия
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
РИА Новости вчера в 18:12
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Здоровье
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев коронавируса
В Алтайском крае 10 мая зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтапресс вчера в 02:01
Кино
Авторы «Ведьмака» рассказали о чудовищах первой половины первого сезона
Netflix опубликовал новый ролик по своему сериалу «Ведьмак», который представляет собой бестиарий первой половины первого сезона шоу.
Игромания.ру 04:32
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com вчера в 02:40
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Гаджеты
В Thunderbolt найдена уязвимость, открывающая полный доступ к компьютеру за пять минут
Источник изображения: YouTube, Thunderspy Бьорн Руйтенберг (Bjorn Ruytenberg) из Технического университета Эйндховена в Нидерландах в конце прошлой недели продемонстрировал новую уязвимость в системе защиты информации всех персональных компьютеров с интерфейсом Thunderbolt, выпущенных до 2019 года и лишённых механизма Kernel Direct Memory Access Protection.
3DNews 03:56
Политика
Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
Общество
В Туле ввели обязательный масочный режим
Напомним, что в Тульской области режим ограничений продлен до 31 мая.
Тульская пресса вчера в 18:29
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:08
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 06:08
Общество
С 12 мая изменится режим самоизоляции в Татарстане
Правительство РТ внесло поправки в постановление о режиме самоизоляции в условиях распространения коронавируса Covid-19, который разместили на портале правовой информации.
Газета Заря (Алексеевское) вчера в 15:04
Общество
Ещё 77 больных коронавирусом выявлено во Владимирской области
Утром 11 мая управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 77 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:18
Общество
В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Музыка
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07