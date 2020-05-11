Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Ночные температуры составят плюс шесть-восемь градусов, днем будет плюс десять-тринадцать. При этом в азиатской части России, по словам научного руководителя Гидрометцентра, благодаря антициклону будет жарко.

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

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