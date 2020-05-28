Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что изменчивость погоды впечатляет.
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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