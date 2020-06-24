Общество

RT на русскомRT на русскомГидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
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Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

RT на русском00:45

Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения

Российская газетавчера в 22:27

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

РБКвчера в 23:45

Россиянам предрекли 10 дней повышенного солнечного излучения

Lenta.ruвчера в 22:42

Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

РИА Новости00:03

Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении

Известиявчера в 22:24

Эксперт рекомендовал обращать внимание на индекс солнечного излучения

РЕН ТВвчера в 21:53
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Футбол

Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.
RT на русском 06:54
Политика

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM вчера в 05:42
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Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Происшествия

Из-за массового заражения коронавирусом в домах престарелых возбудили уголовные дела в Кузбассе

В Новокузнецке и Кемерове выявлены случаи массового заражения КОВИД-19 в учреждениях, где находятся престарелые люди и инвалиды.
Evo-rus.com 06:44
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Экономика

Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 22 июня в 04:54
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Общество

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,6K
Происшествия

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток за мат

Издателя «Медиазоны», участника Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 22 июня в 11:18
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Общество

141 человек в Ростовской области заразился коронавирусом за сутки

По данным Роспотребнадзора на 22 июня в Ростовской области количество заболевших коронавирусом достигло 8675 человек.
Бизнес-газета 22 июня в 05:04
1,3K
Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru вчера в 16:19
10
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
31
Общество

В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей

Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства обороны.
РИА Новости 03:50
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Культура

Стала известна дата выхода пятого сезона сериала «Люцифер» на Netflix

Создатели сериала "Люцифер" на официальной странице заявили о том, что шестой сезон станет последним.
Discover24 06:00
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Политика

Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями

МИР 24 03:32
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Шоу-бизнес

44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца

44-летний Максим Галкин сегодня признался, что забыл про международный День Отца.
Вокруг ТВ 05:34
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Политика

Клинцевич раскрыл детали подготовки к параду Победы в Москве

ФАН 02:53
Происшествия

Брат найденного залитым в бетон в Астрахани ребенка знал об убийстве

Старший брат 12-летнего мальчика, найденного залитым в бетон в Астрахани, знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, сообщил источник в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 06:03
Общество

Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок

В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем.
Lenta.ru 06:56
Армия и оружие

Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

Новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня.
Взгляд.ру 02:10
Экономика

Выяснилось, что лимит Сбербанка на переводы можно обойти

Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов.
URA.Ru 04:10
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Общество

В США призвали сносить статуи Христа из-за его белой кожи

ФАН 01:03
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Политика

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ начался в Москве

Военный парад, посвященный 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади.
Политика Сегодня 03:00
Политика

Россия поддерживает позицию Мадуро по развитию диалога с оппозицией

Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с венесуэльской оппозицией, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:23
Общество

Грандиозный парад Победы прошел в Волгограде

В городе-герое на Волге состоялся военный парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Волгоградская правда 04:35
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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