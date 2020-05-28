В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В первый день лета температура в европейской России снизится на восемь-девять градусов. На пару дней раньше аналогичное рекордное похолодание придет в Сибирь. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Путешествия Болгария объявила о приеме туристов без ограничений Популярный у российских туристов курорт заявил о готовности принимать зарубежных гостей без коронавирусных ограничений.

Происшествия Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Общество Глава Рособрнадзора — РБК: «Вип-пункты проведения ЕГЭ не обсуждаются» В интервью РБК временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, как ведомство будет обеспечивать безопасность участников ЕГЭ.

Общество Песков назвал коронавирус «реальной штукой» Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемию, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 215

Политика В МИД РФ заявили о недостаточном расследовании роли Киева по делу МН17 Москва, 28 мая 2020, 12:25 — REGNUM Роль Киева в деле о сбитом в 2014 году над территорией Украины малайзийском Boeing, который выполнял рейс MH17, совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся этой трагедией, «по-настоящему» не расследовала. 8

Общество Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.

Здоровье На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506. 1K

Энергетика Оценены запасы нефти и газа в России Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,3K

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.

Кино Apple даст Мартину Скорсезе денег на новый фильм с Ди Каприо Компания Apple профинансирует новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".

Общество С зарплат россиян захотели взимать новый взнос В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.

Общество Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.

Общество ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась размытая формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных автомобилистов, выяснила "Газета.Ru". 5

Технологии Microsoft выпустила масштабное обновление Windows В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana. 272

Здоровье Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев.

Общество Россельхознадзор отрицает, что Данкверт вымогал взятку Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано отрицает информацию о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом взятки в размере $500 тыс. Ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, добавила она.