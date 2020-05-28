Общество
BFM.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
В первый день лета температура в европейской России снизится на восемь-девять градусов. На пару дней раньше аналогичное рекордное похолодание придет в Сибирь. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 17:20
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