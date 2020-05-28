Общество

BFM.ruBFM.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня

В первый день лета температура в европейской России снизится на восемь-девять градусов. На пару дней раньше аналогичное рекордное похолодание придет в Сибирь. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый летний день температура в Европейской России резко снизится на восемь-девять градусов, на пару дней раньше такие же рекордные похолодания придут в Сибирь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 17:20

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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

РИА Новостивчера в 17:20

Начало лета в Красноярске будет холодным

Московский Комсомолецвчера в 22:54

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета

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Телеканал 360°вчера в 18:11

Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России

RT на русскомвчера в 18:07

Россиянам предрекли резкое похолодание 1 июня

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В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
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Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса

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Роскачество выявило в российской сметане следы антибиотиков

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Песков назвал коронавирус «реальной штукой»

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Политика

В МИД РФ заявили о недостаточном расследовании роли Киева по делу МН17

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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
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На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса

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Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
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Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
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С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
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Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

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ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

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Грушинский фестиваль пройдёт в 2020 году в дистанционном формате.
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В Курск приехал ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен

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Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве

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У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
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Россельхознадзор отрицает, что Данкверт вымогал взятку

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Как работают Яндекс.Новости?
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