Общество
Lenta.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось
В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.Российская газетавчера в 21:00
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Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Бортников уличил Запад в попытках расшатать обстановку внутри СНГ
Запад активно пытается расшатать обстановку внутри стран СНГ.
Известия 05:37
Общество
Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления
Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
В настоящее время около 50% россиян выступают за введение смертной казни, сообщают социологии "Левада-центра".
Pravda.Ru 03:47
Здоровье
Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт
Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.
ТК Звезда 07:55
Происшествия
Первый замглавы Новотроицка арестован на 2 месяца
Беловка.рус 02:39
Политика
Путин призвал воспитывать поколение в духе ценностей многодетной семьи
Московский Комсомолец 07:02
Экономика
«Нафтогаз» ожидает решение суда Амстердама по долгу Газпрома до апреля
Решение суда ожидается в первом квартале 2020 года. Стоимость арестованных активов Газпрома в Нидерландах превышает $3 млрд.
REGNUM 07:22
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Космос
Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар
Старт с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря В конце декабря планируется вывести на орбиту Земли сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля планеты, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 03 ноября в 22:04
Политика
Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций
Страны Евросоюза потеряли от антироссийских санкций около 100 миллиардов долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Daily Storm 05:59
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
Известия 08:01
ЖКХ
В Минстрое не исключили пересмотра стоимости капремонта
Министерство строительства и ЖКХ не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капремонта в многоквартирных домах, заявил замглавы ведомства Максим Егоров.
Парламентская газета 06:39
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
Известия вчера в 04:23