Общество

Lenta.ruLenta.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 21:00

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России предсказали резкое похолодание

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Синоптики пообещали резкое похолодание со следующей недели

РБК03:50

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РИА Новости01:33

Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России

RT на русском02:52

Синоптики предупредили россиян о похолодании в Центральной России

Комсомольская правда00:42

Синоптики предупредили о резком похолодании

URA.Ruвчера в 22:56

В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

Российская газетавчера в 21:00
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
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Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

Автобус въехал в торговые ряды на востоке Москвы

ТАСС 07:07
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика

Бортников уличил Запад в попытках расшатать обстановку внутри СНГ

Запад активно пытается расшатать обстановку внутри стран СНГ.
Известия 05:37
Общество

Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления

Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.
Lenta.ru 08:15
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
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Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни

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Pravda.Ru 03:47
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Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на Лигу чемпионов

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Здоровье

Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт

Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.
ТК Звезда 07:55
Происшествия

Первый замглавы Новотроицка арестован на 2 месяца

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Решение суда ожидается в первом квартале 2020 года. Стоимость арестованных активов Газпрома в Нидерландах превышает $3 млрд.
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Хоккей

«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
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Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
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Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Космос

Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар

Старт с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря В конце декабря планируется вывести на орбиту Земли сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля планеты, сообщает РИА "Новости".
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Володин назвал потери ЕС от антироссийских санкций

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Общество

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
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ЖКХ

В Минстрое не исключили пересмотра стоимости капремонта

Министерство строительства и ЖКХ не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капремонта в многоквартирных домах, заявил замглавы ведомства Максим Егоров.
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Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
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Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

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Газета.Ru 05:14
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Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
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