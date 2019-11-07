Общество

Lenta.ruLenta.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 21:00

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Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодании к концу недели

Коммерсантъ05:30

Синоптики пообещали резкое похолодание со следующей недели

РБК03:50

Синоптики предупредили о резком похолодании в России к концу недели

Известия03:45

Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России

RT на русском02:52

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

РИА Новости01:33

Синоптики предупредили о резком похолодании

URA.Ruвчера в 22:56

В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество

Суд встал на сторону Кержакова в споре об алиментах с первой женой

Горсуд встал на сторону экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова в споре со своей первой супругой Марией Головой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
МР7.ру 08:22
Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Общество

Самым дружелюбным городом России стал Грозный

Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Культура

Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»

Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Трейлер появился на канале студии на YouTube.
Москва 24 11:01
Здоровье

Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт

Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.
ТК Звезда 07:55
Общество

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
РБК 09:47
Транспорт

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

РБК 11:04
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Известия 03:49
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Политика

«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной

Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Политика

Меркель не согласилась со словами Макрона о «смерти мозга» НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что не разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» Североатлантического альянса, передает газета Die Welt.
Rambler News Service 11:17
Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 63,25 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,4755 рубля.
ПРАЙМ 05 ноября в 04:53
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM вчера в 12:19
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Политика

Шнуров через стих объяснил слова Путина об уникальном оружии

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение после слов президента России Владимира Путина об оборонном потенциале страны и уникальном оружии.
МР7.ру вчера в 11:13
Экономика

Названа причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru вчера в 13:00
Авто

Новый Toyota RAV4 начали производить в России

На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началось серийное производство кроссовера RAV4 новой генерации.
Новые автомобили 10:30
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России

Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
RT на русском 05:57
Футбол

«В Турции болельщики кидали на поле камни»

31-летний футболист, который много лет играл в Германии и Турции, а в 2016 году получил российское гражданство, дал интервью «Известиям».
Известия вчера в 16:00
Футбол

Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
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