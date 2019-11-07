В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

с чего всё началось

В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Общество Самым дружелюбным городом России стал Грозный Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Здоровье Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.

Общество Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.

Политика «Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.

Политика Меркель не согласилась со словами Макрона о «смерти мозга» НАТО Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что не разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» Североатлантического альянса, передает газета Die Welt.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Политика Шнуров через стих объяснил слова Путина об уникальном оружии Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение после слов президента России Владимира Путина об оборонном потенциале страны и уникальном оружии.

Экономика Названа причина бедности большинства людей в мире Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.

Экономика Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.