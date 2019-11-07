Общество
Lenta.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось
В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.Российская газетавчера в 21:00
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Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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Суд встал на сторону Кержакова в споре об алиментах с первой женой
Горсуд встал на сторону экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова в споре со своей первой супругой Марией Головой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
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Самым дружелюбным городом России стал Грозный
Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Шоу-бизнес
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В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов
Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Культура
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Трейлер появился на канале студии на YouTube.
Здоровье
Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт
Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Полотна были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Издание Forbes уточняет, что склад, в котором хранились картины, находится возле Смоленского храма в селе Константиново.
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Политика
Меркель не согласилась со словами Макрона о «смерти мозга» НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что не разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» Североатлантического альянса, передает газета Die Welt.
Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 63,25 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,4755 рубля.
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Политика
Шнуров через стих объяснил слова Путина об уникальном оружии
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение после слов президента России Владимира Путина об оборонном потенциале страны и уникальном оружии.
Экономика
Названа причина бедности большинства людей в мире
Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
Авто
Новый Toyota RAV4 начали производить в России
На заводе Toyota в Санкт-Петербурге началось серийное производство кроссовера RAV4 новой генерации.
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России
Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
Футбол
«В Турции болельщики кидали на поле камни»
31-летний футболист, который много лет играл в Германии и Турции, а в 2016 году получил российское гражданство, дал интервью «Известиям».
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».