Общество
Lenta.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось
В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.Российская газетавчера в 21:00
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Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Известия вчера в 23:53
Общество
Репетиция парада на Красной площади поразила британцев
В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади в честь 78-й годовщины исторического мероприятия.
РЕН ТВ вчера в 21:36
Общество
МВД планирует проработать вопрос конфискации криптовалют
Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом и другими ведомствами планирует до 31 декабря 2021 года разработать предложения по аресту и конфискации криптовалют и других виртуальных активов.
Zaim.com 02:13
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Общество
В Центре СПИДа отреагировали на открытие нового штамма ВИЧ
Как сообщало ИА REGNUM, обнаруженный ученеыми штамм является разновидностью группы М из вида ВИЧ-1.
REGNUM 05:54
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главврач больницы в Миассе, где уборщица "умыла" пациентку половой тряпкой, был уволен решением комиссии регионального управления Минздрава - в работе медицинского учреждения выявили нарушения.
Газета.Ru 05:29
Экономика
В Екатеринбурге бизнесмены могут обанкротиться из-за нового налога
Бизнесмены Екатеринбурга боятся новых налогов.
УралПолит.Ru 06:13
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Интернет
В WhatsApp поменялись настройки приватности
В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.
Газета.Ru 05:35
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Хоккей
Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года
На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.
КП - Омск 06:13
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Футбол
«В Турции болельщики кидали на поле камни»
31-летний футболист, который много лет играл в Германии и Турции, а в 2016 году получил российское гражданство, дал интервью «Известиям».
Известия вчера в 16:00
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily вчера в 04:49
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04