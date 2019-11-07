В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

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