Общество

Lenta.ruLenta.ruГидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 21:00

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России предсказали резкое похолодание

Телеканал 360°04:38

Синоптики пообещали резкое похолодание со следующей недели

РБК03:50

В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры

Российская газетавчера в 21:00

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

РИА Новости01:33

Синоптики предупредили россиян о похолодании в Центральной России

Комсомольская правда00:42

Синоптики предупредили о резком похолодании

URA.Ruвчера в 22:56

Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России

RT на русском02:52
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
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«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов

На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Газета.Ru вчера в 12:41
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Футбол

Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем»

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.
Бомбардир.ру 02:32
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Политика

Глава ФСБ сообщил о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ

Страны Запада все активнее пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, отметил директор ФСБ России Александр Бортников.
Московский Комсомолец 03:05
Происшествия

Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов

RT на русском 09:04
Футбол

Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на Лигу чемпионов

Газета.Ru 06:12
Футбол

«Краснодар» 7 ноября примет «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Помогут ему соотечественники Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Матч «Краснодар» – «Трабзонспор» состоится 7 ноября.
Кубанские новости вчера в 23:41
Политика

В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет граждан.
РЕН ТВ 07:40
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Общество

На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Транспорт

Оператор назвал дату начала продаж билетов на поезда в Крым

Ведомости 09:44
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Общество

В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции

Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
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Гаджеты

AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Экономика

Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их конфискации.
РБК 00:01
Происшествия

Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами

Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.
РИА Новости 09:17
Происшествия

Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты

Вести.Ru вчера в 02:59
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Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева подтвердила наличие опухоли у 19-летней дочери

Лариса Гузеева прокомментировала встревожившее поклонников известие об обнаруженной у ее 19-летней дочери опухоли.
Территория новостей 04:36
Экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
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