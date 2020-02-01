Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, как долго в центральной России продержатся морозы

Следующая неделя в центральных областях европейской территории России начнется с весенней погоды. В ночь на понедельник будет около нуля, а днем от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Российская газетавчера в 23:00

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В Центральной России ожидается похолодание

REGNUM02:06

Снег, морозы и туман. Каким будет начало февраля в Москве и области

Телеканал 360°03:10

Синоптик сообщила о резком похолодании в России

News.ru02:54

Синоптики предупредила о резком похолодании в Центральной России

Газета.Ru02:17

Февраль может удивить москвичей не характерным для зимы явлением: Синоптик рассказала, когда ждать похолодания

Царьград06:31

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

РИА Новости01:53

Синоптики рассказали, как долго в центральной России продержатся морозы

Российская газетавчера в 23:00
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Политика

Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши

Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Известия вчера в 12:17
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Политика

Лукашенко назвал Помпео особенности «диктатуры» в Белоруссии

Радио Sputnik 06:39
Происшествия

В Москве произошел пожар в банном комплексе

Газета.Ru 05:22
Общество

Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке

Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
РИА Новости 06:47
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 29 января в 09:24
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Технологии

Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp

Как сообщает ToDay News Ufa, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram сообщил о принципиальных различиях в мессенджерах и почему использование WhatsApp может привести к утечке персоональных данных.
ToDay News Ufa 30 января в 23:43
Общество

Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса

Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
РЕН ТВ 01:57
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Происшествия

Атаковавшая резиденцию Трампа на машине оказалась оперной певицей

Женщина, атаковавшая на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, оказалась оперной певицей.
Lenta.ru 04:55
Кино

Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»

В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Газета.Ru 04:12
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
РИА Новости 06:48
Политика

Климкин призвал сделать жизнь россиян в ПАСЕ невыносимой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) после возвращения России впала в состояние «клинической смерти».
Телеканал 360° 00:23
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Общество

Сомнолог дал советы об улучшении качества сна

Известия вчера в 20:22
Армия и оружие

ЦАР запросила у России третью партию оружия

Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
РБК вчера в 09:44
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Происшествия

Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге

Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб.
Взгляд.ру 06:09
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Футбол

Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира

ProstoProSport 06:12
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Культура

Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности

Rusturkey.com 28 января в 23:10
Здоровье

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.
RT на русском вчера в 07:58
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259

Число погибших от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 259 человек.
News.ru 00:53
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Газета.Ru 30 января в 07:50
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