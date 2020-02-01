Следующая неделя в центральных областях европейской территории России начнется с весенней погоды. В ночь на понедельник будет около нуля, а днем от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.

с чего всё началось

С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

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