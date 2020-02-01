Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Следующая неделя в центральных областях европейской территории России начнется с весенней погоды. В ночь на понедельник будет около нуля, а днем от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Синоптики рассказали, как долго в центральной России продержатся морозы
Российская газетавчера в 23:00
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:56, Ашберн
Политика
Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши
Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Политика
Лукашенко назвал Помпео особенности «диктатуры» в Белоруссии
Происшествия
В Москве произошел пожар в банном комплексе
Общество
Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Технологии
Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp
Как сообщает ToDay News Ufa, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram сообщил о принципиальных различиях в мессенджерах и почему использование WhatsApp может привести к утечке персоональных данных.
Общество
Apple закрывает все магазины в Китае из-за коронавируса
Apple закрывает все магазины в Китае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
Атаковавшая резиденцию Трампа на машине оказалась оперной певицей
Женщина, атаковавшая на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, оказалась оперной певицей.
Кино
Считавшийся убитым персонаж появился в трейлере фильма «Форсаж 9»
В ролике появились герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, а также персонаж Сона Гана - Хан Сол-О, который считался погибшим в конце шестого фильма франшизы.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Религия
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Политика
Климкин призвал сделать жизнь россиян в ПАСЕ невыносимой
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) после возвращения России впала в состояние «клинической смерти».
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Сомнолог дал советы об улучшении качества сна
Армия и оружие
ЦАР запросила у России третью партию оружия
Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Происшествия
Опубликованы переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге
Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Один из рабочих не успел запрыгнуть в люльку и погиб.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Футбол
Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Культура
Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности
Здоровье
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259
Число погибших от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 259 человек.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.