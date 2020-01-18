Общество

Российская газетаРоссийская газетаГидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса. Местами возможны небольшие осадки. 21 января также возможны осадки и тоже не по зимнему тепло, до плюс 4 градусов.
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с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 23:00

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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Российская газетавчера в 23:00

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

РИА Новости00:42

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Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

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