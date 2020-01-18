Общество
Российская газетаГидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса. Местами возможны небольшие осадки. 21 января также возможны осадки и тоже не по зимнему тепло, до плюс 4 градусов.
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с чего всё началось
В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Российская газетавчера в 23:00
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Экономика
Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году
По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
Кино
Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Футбол
«Монтеррей» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Краневиттера
Напомним, что Матиас Краневиттер перешёл «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за €8 млн.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Гаджеты
Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе
Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил полет недалеко от границ Крыма.
Футбол
Гончаренко: у Овчинникова уже нечего взвешивать — там ни воды, ни жира не осталось
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в идеальной физической форме на сборы явился голкипер Игорь Акинфеев.
Общество
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности
Биатлон
Падин считает, что результаты сборной России по биатлону отражают уровень тренера Хованцева
Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин, в настоящее время работающий с командой Белоруссии, раскритиковал нынешнего наставника россиян Анатолия Хованцева.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Общество
Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop
Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
Кино
HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году
Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
Политика
Берлинский саммит по Ливии призовет к созданию единого правительства
Призыв к формированию единого правительства Ливии и созданию президентского совета содержится в проекте итогового коммюнике берлинского саммита по мирному урегулированию в стране, 17 января сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов получил заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой
Известный художник Никас Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Юлии Началовой.
Армия и оружие
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Гаджеты
В продажу скоро поступят графеновые аккумуляторы
В продаже скоро появится новый вид аккумуляторов – графеновые.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Космос
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
Хоккей
2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. «Детройт» потерпел третье поражение кряду.
Гаджеты
Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше
Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Политика