В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

с чего всё началось

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса. Местами возможны небольшие осадки. 21 января также возможны осадки и тоже не по зимнему тепло, до плюс 4 градусов.

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

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