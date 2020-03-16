Общество

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Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
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В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 21:42

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В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

РИА Новостивчера в 21:42

Россиянам пообещали температурные аномалии

URA.Ruвчера в 23:44

Россиян предупредили о температурных аномалиях

Lenta.ru01:19

Синоптики предупредили о температурных аномалиях в России

RT на русском01:26

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Известия00:24

Гидрометцентр: резкие перепады температуры ждут регионы России

Телеканал 360°00:54

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

РЕН ТВ00:28
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Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Российская газета вчера в 10:22
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
Общество

Российские торговые сети создают запас продуктов

РИА Новости вчера в 18:48
Здоровье

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Газета.Ru вчера в 18:26
Общество

В Петербурге задержаны митингующие против поправок в Конституцию

У Медного всадника были организованы одиночные пикеты. В Петербурге прошли акции против поправок в Конституцию.
Neva.Today 00:04
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.», — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Военное дело вчера в 12:07
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Наука

Ученые Кембриджа создали тест-полоски для выявления коронавируса

Выпуск тест-полосок, которые в течение получаса способны показать наличие коронавируса, планирует начать компания E25Bio, недавно созданная учеными из Массачусетского технологического университета (МТИ), сообщает пресс-служба университета 12 марта на сайте учебного заведения.
Красная весна 14 марта в 17:39
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек.
ТАСС вчера в 13:15
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

Коронавирус COVID-19 выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
РИА Новости вчера в 16:38
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Политика

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

Вести.Ru вчера в 23:11
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Культура

Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России 13 марта в 09:10
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Россиянам назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, россиянам следует пользоваться медицинскими масками, не стоять лицом к лицу в общественном транспорте, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий.
Lenta.ru 02:11
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:17
Авто

Российские дилеры ждут ажиотажного спроса на машины

Февральский вторичный рынок подтвердил их ожидания Рубль обесценивается, россияне беднеют, спрос на новые машины падает, на старые – растет, автопроизводители продолжают наращивать цены.
Ladaonline 13 марта в 03:47
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском 13 марта в 12:37
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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