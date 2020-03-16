Общество
ИзвестияГидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
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Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:42
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