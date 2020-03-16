Общество

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Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
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В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сам возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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«Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы», — цитирует РИА «Новости» отчет экспертов «Магнита».
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