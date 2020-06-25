Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
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Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.РИА Новостивчера в 20:44
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В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня
Российская газетавчера в 20:39
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