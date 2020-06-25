Общество
РИА НовостиГидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
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Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.РИА Новостивчера в 20:44
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В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня
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Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
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Общественная служба новостей 03:45
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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 9,5 миллиона, при этом почти 2,5 миллиона случаев приходятся на США — первую в мире страну по количеству как больных, так и погибших от инфекции.
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Lenta.ru 23 июня в 07:39
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В Китае запретили есть собак и проводят фестиваль собачьего мяса
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