Общество

РИА НовостиРИА НовостиГидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
Читать в источнике
Комментировать338
с чего всё началось

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.
РИА Новостивчера в 20:44

Подробнее о событии

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в России в ближайшую неделю

Газета.Ru04:20

Синоптики рассказали, чего ждать от конца июня

РЕН ТВ03:56

В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня

Российская газетавчера в 20:39

Россиянам рассказали о температурных аномалиях до конца июня

Lenta.ruвчера в 20:57

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

РИА Новостивчера в 20:44

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне

РБКвчера в 22:43

Россию ожидают температурные аномалии до конца месяца

ТК Звездавчера в 20:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan 23 июня в 11:58
261
Биатлон

Драчев примет участие в выборах президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев решил принять участие во внеочередных выборах главы организации, которые состоятся 11 июля.
Советский спорт 06:23
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,9K
Политика

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
189
Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
12
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,2K
Авто

Началось производство УАЗ «Пикап» с АКПП

Как сообщает портал «Daily-Motor.Ru», новая трансмиссия АКПП Punch Powerglide 6L50 будет трудиться в паре с 2,7 литровым мотором ЗМЗ, который форсирован от 135 до 150 лошадиных сил.
ГЛАС.RU 05:29
3
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
397
Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
302
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
52
Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
18
ЖКХ

В Самаре с 1 июля вырастут тарифы за ЖКУ

В Самаре ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Волга-Каспий 05:58
68
Общество

Мосгоризбирком опроверг возможность дважды проголосовать по поправкам

Голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции России, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз.
Lenta.ru 06:53
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
302
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
7
Происшествия

Россиянка набросилась с ножом на владельца бара в Италии

Итальянские карабинеры арестовали в Турине гражданку России за нападение с ножом на владельца бара.
РЕН ТВ 23 июня в 15:18
1
Политика

Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:00
100
Общество

Три американских штата поставили новый рекорд по коронавирусу

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 9,5 миллиона, при этом почти 2,5 миллиона случаев приходятся на США — первую в мире страну по количеству как больных, так и погибших от инфекции.
ForPost 03:52
70
Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
18
Гаджеты

Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86

Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
ToDay News Ufa 04:58
Здоровье

Власти Прикамья просят изменить правила выхода из режима самоизоляции

От имени врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в адрес Роспотребнадзора РФ было подготовлено письмо с предложением по изменению коэффициентов, чтобы регион смог перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 03:46
34
Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
3,2K
Общество

Танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде в Севастополе

В Севастополе на параде Победы произошло ЧП. Танк Т-34, возглавлявший колонну, чуть не въехал в зрителей.
News.ru вчера в 07:47
563
Политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 23 июня в 07:39
2,2K
Общество

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций

Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
21
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
848
Общество

В Китае запретили есть собак и проводят фестиваль собачьего мяса

Экспресс газета 07:11
1
Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное