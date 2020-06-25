Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.

с чего всё началось

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.

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